VIPP GGZ afgesloten: ‘Goede stap rond digitalisering’

VIPP GGZ ging in 2018 van start om digitale gegevensuitwisseling tussen ggz-instellingen en met hun patiënten/cliënten te realiseren; 2021 was het jaar van de implementatie. 107 GGZ-instellingen hebben zich voor de subsidieregeling aangemeld, zo werd in 2019 bekend. 87 instellingen gingen er uiteindelijk mee door. Het VIPP GGZ-programma stelt dat de geestelijke gezondheidszorg samen met huisartsen (OPEN) voorop loopt in de implementatie van de diverse VIPP-modules.

Gegevens eenduidig vastgelegd

Gegevens worden nu eenduidig vastgelegd, waardoor ze kunnen worden gedeeld met elk PGO – apps op desktop en telefoon die voorzien zijn van het MedMij-label. 65 van de deelnemende ggz-instellingen versturen hun recepten nu bovendien veilig elektronisch naar de apotheek. Ook kunnen ze bij de apotheken opvragen welke medicijnen de patiënt al gebruikt. Voorheen moest daarover gebeld of gefaxt worden. Deelname aan de regeling heeft er tot slot voor gezorgd dat ggz-instellingen e-health toepassingen meer en beter inzetten voor, tijdens en na de behandeling. Zo zijn er meerdere initiatieven om de wachttijd zinvol in te vullen.

Op 21 april 2022 werd de regeling officieel afgesloten. Projectleiders en andere betrokken blikten samen terug, deelden ervaringen en keken vooral vooruit. Marcelis Boereboom, secretaris-generaal van het ministerie van VWS stelde in een digitale videoboodschap: “We staan in de zorg met elkaar voor heel belangrijke vraagstukken. Een van de dingen die we moeten doen is met digitalisering, automatisering en moderne hulpmiddelen met minder mensen meer bereiken. Jullie als ggz hebben rond die digitalisering heel goede stappen gezet.”

Voorzitter van de VIPP GGZ stuurgroep Arthur Notermans (GGZ Drenthe) beaamde dit: “Met de afronding van VIPP GGZ is een belangrijke deel van @PATIENTconnect gerealiseerd. Dit is het visiedocument van de Nederlandse ggz op informatiebeleid. Trots op wat we als sector hebben bereikt. Met een nieuw visiedocument dat deze zomer verschijnt, pakken we door voor een waardegedreven ggz.”

Over VIPP GGZ

In 2018 startte de regeling VIPP GGZ, het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional voor de geestelijke gezondheidszorg. In 2019 werd bekend dat 107 ggz-instellingen de subsidieregeling VIPP GGZ gingen gebruiken. In totaal kwamen er 170 ggz-instellingen in aanmerking voor deze subsidieregeling. 2021 was het jaar van de implementatie.

Toenmalig staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) liet in februari 2018 weten dat hij het programma wilde opzetten om digitalisering van gegevensuitwisseling in de ggz te versnellen, vergelijkbaar met destijds het VIPP-programma voor ziekenhuizen, OPEN voor de eerstelijns zorg en VIPP Care (InZicht) voor de langdurige zorg. Daar kwam later nog VIPP Babyconnect bij voor de geboortezorg en VIPP Farmacie voor de farmaceutische patiëntenzorg.