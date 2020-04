VWS zoekt Nederlandse apps voor monitoren corona

Het tijdstraject voor deelname is beperkt. Voorstellen kunnen worden aangeleverd tot dinsdag 14 april, 12:00 uur. In de week voorafgaand aan 28 april moet vervolgens bekend worden hoe de mogelijke apps eruit komen te zien. Dan beslist het kabinet op welke manier Nederland de maatregelen tegen de ongecontroleerde verspreiding van corona voortzet.

Apps tegen verspreiding corona

Dinsdag 8 april kondigde minister Hugo de Jonge van VWS aan dat het kabinet in navolging van andere landen in Europa en daarbuiten mogelijk apps wil inzetten om de verspreiding van het coronavirus / COVID-19 te monitoren. Het Outbreak Management Team (OMT) had een positief advies hierover uitgebracht. De Jonge en premier Rutte hamerden er allebei op dat privacy hierbij bovenaan staat.

Eén app moet ingezet worden om mensen te waarschuwen wanneer ze binnen een straal van twee meter van een corona-patiënt zijn geweest om hen vervolgens te verzoeken om in zelf-quarantine te gaan. Een tweede app moet hen in staat stellen om gezondheidsklachten door te geven en vervolgens advies te krijgen over of er sprake kan zijn van corona of niet. Hiervoor zou mogelijk de al wijd verspreide OLVG Corona check ingezet kunnen worden.

Applicaties kunnen mensen zelf meer verantwoordelijkheid geven bij het traceren van besmettingen en rapporteren over gezondheidsklachten, zo stelt VWS nu. Dit ondersteunt en verlicht het werk van de GGD en kan straks gerichtere maatregelen mogelijk maken. Het gaat om een app die laat zien of een gebruiker in de buurt is geweest van een andere gebruiker die besmet blijkt te zijn en om een app die het vervolgens makkelijker maakt om vanuit huis contact te houden met de dokter.

De Jonge zegt hierover: “In landen om ons heen zijn er veel interessante ontwikkelingen op dit gebied. Maar daarnaast willen we de denkkracht in Nederland aanboren, om zo tot de best mogelijk keuze te komen. Het waarborgen van privacy is daarbij essentieel.”

Privacy belangrijk

Voorstellen moeten voldoen aan een reeks specifieke (onder meer privacy-gerelateerde) eisen. Zo mag de applicatie persoonsgegevens niet centraal opslaan en mogen gegevens niet herleidbaar zijn tot individuen.

Alle voorwaarden en informatie over de procedure is te vinden op www.tenderned.nl.