VZVZ lanceert versie 2.0 van Koppeltaal-standaard

Koppeltaal is ontwikkeld als standaard om zorgaanbieders in staat te stellen uiteenlopende e-health toepassingen te integreren in hun behandelprocessen. Koppeltaal faciliteert in het verbinden en integreren van informatiestromen uit EPD, ROM-vragenlijsten en e-health (games, modules, apps). Dit moet bijdragen bij aan gebruiksgemak voor zowel behandelaar als cliënt en versnippering in dossiers voorkomen. In 2021 nam VZVZ de dienstverlening van Koppeltaal over van Stichting Koppeltaal.

Uitstel Koppeltaal 2.0

Afgelopen mei liet VZVZ weten dat de uitrol van versie 2.0 werd uitgesteld tot het derde kwartaal. De vernieuwde versie van Koppeltaal, die beter aansloot op gebruikersbehoeften, was in april al technisch klaar. Diverse ontwikkelingen hebben er volgens VZVZ toe geleid dat de livegang voor gebruikers (IT- en zorgaanbieders) verplaatst werd naar het derde kwartaal van dit jaar. Uiteindelijk is het nog gelukt om in juni te lanceren.

De Koppeltaal-standaard, in eerste instantie ingezet in de ggz maar nu breed beschikbaar, levert de basis voor nieuwe functionaliteiten en toepassing ervan in verschillende zorgsectoren. De nieuwe versie is minder complex. Behandelaars en patiënten hebben verder meer flexibiliteit bij het kiezen van geschikte interventies. Ook is volgens VZVZ toepassing van de nieuwe versie eenvoudiger door een goed doordachte architectuur die aansluit op actuele inzichten en internationale standaarden.

Belangrijkste kenmerken

Hieronder staan de belangrijkste kenmerken van Koppeltaal 2.0:

Maakt hybride zorg overal en op elk gewenst moment mogelijk;

Sluit aan op behoefte van de cliënt/patiënt door digitale interventies op maat aan te bieden;

Komt voort uit de gezamenlijke behoeftes van de communities van zorgaanbieders, leveranciers, zorgverzekeraars en VZVZ;

Maakt de implementatie van een applicaties “plug and play”;

Biedt keuzevrijheid, flexibiliteit en verbreding in aanbod van applicaties als EPD, portalen, ROM en e-health;

Vermindert administratielast;

Is klaar voor verbreding naar verschillende zorgsectoren.

Eenvoudige overstap

De komende tijd gaan de zorginstellingen en leveranciers die Koppeltaal al toepassen aan de slag met ontwikkelen, testen en migreren. Leveranciers hebben samen met VZVZ een draaiboek ontwikkeld, zodat zowel zorgaanbieders als leveranciers eenvoudig en efficiënt over kunnen stappen van versie 1.3 naar versie 2.0.

Daarnaast kunnen leveranciers en zorgaanbieders die voor het eerst met de standaard aan de slag gaan direct met versie 2.0 beginnen. Ontwikkelaars kunnen kennismaken met Koppeltaal 2.0 op een referentie-omgeving. Daarnaast werkt het team van Koppeltaal hard aan de volledig nieuwe infrastructuur. De eerste versie is op testomgevingen met de nieuwe infrastructuur voor de zomervakantie beschikbaar. Het is de bedoeling dat zowel bestaande als nieuwe deelnemers de nieuwe standaard vanaf de herfst in de praktijk kunnen gebruiken.