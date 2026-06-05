Campagneweek Zorg zonder Afval stimuleert duurzaam werken

De zorgsector produceert veel afval, wat op gespannen voet staat met de gezamenlijke ambitie om duurzamere zorg te leveren. Daarom hebben 175 zorgorganisaties verspreid over Nederland, met in totaal ruim 275.000 medewerkers, van 1 tot en met 5 juni extra aandacht besteed aan het terugdringen van afval en het verbeteren van afvalscheiding. Dit gebeurde tijdens de campagneweek Zorg zonder Afval, een initiatief van de Vereniging Milieu Platform Zorg (MPZ).

“Zorgmedewerkers kunnen op de werkvloer veel meer bijdragen dan ze zelf weten. We maken hen daar graag bewust van. Uiteindelijk moet de campagne de restafvalstroom flink verkleinen en zo bijdragen aan duurzame zorg”, aldus Adriaan van Engelen, directeur van MPZ en initiatiefnemer van de campagne.



De Nederlandse zorgsector is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de milieubelasting: 7 procent van de nationale CO2-uitstoot, 13 procent van het grondstofverbruik en 4 procent van de totale afvalproductie. De campagne maakt deel uit van de landelijke Green Deal Duurzame Zorg, een samenwerkingsverband van ruim zevenhonderd organisaties dat de zorgsector duurzamer moet maken.

Ongesorteerd restafval

Binnen het thema Circulair ligt de focus op het terugdringen van ongesorteerd restafval met 25 procent, onder meer door zuiniger om te gaan met grondstoffen, duurzamere producten te gebruiken en afval beter te scheiden. Met praktische bespaartips wil de campagne zorgmedewerkers stimuleren om zowel op de werkvloer als thuis bewuster en duurzamer te handelen.



Met de afvalbewustwordingscampagne ‘Zorg zonder Afval’ willen zorgorganisaties medewerkers stimuleren om duurzamer te werken en, waar mogelijk, ook thuis bewuster met afval om te gaan. Volgens initiatiefnemer Milieu Platform Zorgsector (MPZ) moet de campagne bijdragen aan een snellere verduurzaming van de zorgsector. Aan de actieweek, die plaatsvindt van 1 tot en met 5 juni 2026, doen 175 zorgorganisaties mee. De campagne valt samen met de landelijke Week zonder Afval, die gericht is op het verminderen van afval onder burgers.

Knelpunten

In februari van dit jaar schreven we ook over het onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar de verduurzaming van de zorgsector. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzoekt de toezichthouder welke knelpunten zorgaanbieders daarbij ervaren, wat de oorzaken daarvan zijn en welke oplossingen mogelijk zijn. Volgens de NZa kan verduurzaming bijdragen aan het beperken van de gevolgen van klimaatverandering en daarmee aan de volksgezondheid. Het rapport wordt naar verwachting in de tweede helft van 2026 gepubliceerd.