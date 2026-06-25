Máxima MC investeert 340 miljoen euro in zorg van de toekomst

Máxima MC investeert de komende jaren honderden miljoenen euro’s in de verdere vernieuwing van de ziekenhuiszorg in de Brainportregio. Het ziekenhuis heeft daarvoor een financieringsovereenkomst gesloten met Rabobank, ING en BNG, waarmee €200 miljoen aan externe financiering is veiliggesteld. Samen met €140 miljoen uit eigen middelen komt de totale investering uit op €340 miljoen. Met het kapitaal wil MMC uitgroeien tot een zogenoemd Brainport Smart Hospital, waar technologische innovatie, duurzaamheid en nieuwe vormen van zorgverlening centraal staan.

De investering komt op een moment waarop ziekenhuizen te maken hebben met een groeiende zorgvraag, personeelstekorten en stijgende kosten. Volgens Máxima MC is vernieuwing van de zorg daarom noodzakelijk. Het ziekenhuis zet in op zorg die zoveel mogelijk buiten de ziekenhuismuren plaatsvindt, onder meer via digitale toepassingen en thuismonitoring. Initiatieven als hartfalen@home, het innovatieprogramma Máxima Nova en de inzet van kunstmatige intelligentie moeten bijdragen aan snellere diagnoses, kortere wachttijden en efficiëntere zorgprocessen.

Herontwikkeling

De financiële injectie vormt de basis voor een omvangrijke herontwikkeling van de locaties in Veldhoven en Eindhoven. In Veldhoven werkt Máxima MC aan de verdere uitbouw van zijn hoofdlocatie, waarbij technologie, data en zorgverlening steeds nadrukkelijker worden geïntegreerd. Voor de locatie Eindhoven wordt gekeken naar een nieuwe invulling waarin naast zorg ook ruimte is voor wonen en andere maatschappelijke functies. Met de plannen bereidt het ziekenhuis zich voor op de zorgvraag van een regio die de komende jaren naar verwachting verder groeit.

Máxima MC behoort tot de grotere topklinische ziekenhuizen van Nederland en biedt naast algemene ziekenhuiszorg ook gespecialiseerde zorg op diverse medische expertisegebieden. Jaarlijks behandelt het ziekenhuis ruim 300.000 patiënten en vinden er meer dan 18.000 operaties plaats. Patiënten waarderen de zorg gemiddeld met een 8,5.

Onderwijs- en kennisinstellingen

Het ziekenhuis werkt in de Brainportregio samen met onderwijs- en kennisinstellingen, waaronder de Technische Universiteit Eindhoven, Fontys en Summa, evenals met bedrijven uit de hightechsector. Die samenwerkingen zijn gericht op de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën in de zorg. Volgens Máxima MC moeten innovaties bijdragen aan een efficiëntere organisatie van zorg en een betere ondersteuning van patiënten en zorgverleners. Het ziekenhuis ontving daarnaast onlangs een onderscheiding als aantrekkelijke werkgever binnen de non-profitsector.

Gasloos in 2030

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in de plannen van Máxima MC. Het ziekenhuis wil dat de nieuwbouw in Veldhoven uiterlijk in 2030 volledig gasloos is. Daarbij wordt ingezet op energiezuinige en circulaire bouwmethoden, gecombineerd met voorzieningen voor eigen energieopwekking. Onderdeel van de plannen zijn onder meer een tweede warmte-koudeopslag en zogenoemde solar carports. Het ziekenhuis heeft als doel om in 2030 minimaal de helft van de benodigde energie zelf op te wekken.

De herontwikkeling van de locatie Eindhoven maakt deel uit van bredere plannen voor het gebied. Volgens Máxima MC ontstaat hier ruimte voor woningbouw, nieuwe zorgvoorzieningen en andere maatschappelijke functies. De ontwikkeling sluit aan bij de groei van de regio en de veranderende samenstelling van de bevolking. Tegelijkertijd wordt de complexe en acute zorg verder geconcentreerd op de hoofdlocatie in Veldhoven. Met deze inrichting wil het ziekenhuis de zorgcapaciteit en de beschikbaarheid van specialistische zorg voor de komende jaren waarborgen.

Toenemende samenwerking

Begin dit jaar schreven we al over twee voorbeelden van de toenemende samenwerking tussen zorginstellingen in de Brainportregio. Zo richtten Máxima MC en het Catharina Ziekenhuis gezamenlijk Brainport Diagnostics op, waarmee zij laboratoriumorganisatie Clinical Diagnostics PAMM overnamen. Daarnaast gingen de klinisch chemische laboratoria van Máxima MC, het Catharina Ziekenhuis en het Anna Ziekenhuis werken met één gezamenlijk laboratoriuminformatiesysteem. Beide initiatieven zijn gericht op een verdere bundeling van kennis, capaciteit en diagnostische dienstverlening binnen de regio.