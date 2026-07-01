Slim incontinentiemateriaal verbetert comfort en regie

Sensire zet slim incontinentiemateriaal in om de continentiezorg binnen zijn woonzorglocaties verder te verbeteren. De technologie moet bijdragen aan meer zelfredzaamheid, eigen regie en een hogere kwaliteit van leven voor cliënten met incontinentieproblematiek. De organisatie wil uiteindelijk alle cliënten met een Wlz-indicatie op haar woonzorglocaties bij deze nieuwe werkwijze betrekken.

Projectleider Gabi nam het initiatief voor de implementatie, terwijl continentieverpleegkundige Nicole en verpleegkundige en aandachtsvelder incontinentie Mika verantwoordelijk zijn voor de verdere uitrol. Volgens Nicole is de introductie van het slimme incontinentiemateriaal positief ontvangen. "Het slimme incontinentiemateriaal is heel goed ontvangen door zowel collega's als cliënten en hun naasten. Door Gabi's voorbereiding en de blauwdruk die ze heeft gemaakt op basis van de uitrol op de eerste twee locaties, waren wij goed uitgerust om de verdere uitrol te doen."

Patronen in beeld

Sensire maakt gebruik van de sensor wear van TENA Identifi. Het incontinentiemateriaal bevat koolstofbanen die urineverlies registreren en gekoppeld zijn aan een logger die gedurende 72 uur metingen uitvoert. Tijdens deze meetperiode blijft de reguliere continentiezorg ongewijzigd. "We vullen eerst de huidige cliëntgegevens in, zoals het type materiaal en het toiletgedrag, en starten dan de 72-uursmeting. De continentiezorg loopt gewoon door. Zo brengen we in kaart wat er daadwerkelijk gebeurt. Het doel is om patronen te ontdekken waar we vervolgens op kunnen anticiperen of die we kunnen doorbreken", vertelt Mika.

Volgens Nicole wordt de meting inmiddels standaard ingezet bij vrijwel alle cliënten met incontinentieproblematiek, met uitzondering van cliënten die alleen licht incontinentiemateriaal gebruiken. "Het dwingt ons om kritisch te kijken of de huidige zorg nog passend is. Situaties veranderen immers continu en dankzij deze methode kunnen we de zorg snel en nauwkeurig bijsturen."

De verzamelde gegevens geven zorgprofessionals meer inzicht in het daadwerkelijke incontinentiepatroon van cliënten. Daarmee ontstaat volgens de verpleegkundigen een objectieve basis om keuzes over continentiezorg te onderbouwen.

Minder zwaar materiaal

De data leiden volgens de betrokken zorgverleners ook tot een andere manier van werken. Waar voorheen vaak uit voorzorg voor zwaarder incontinentiemateriaal werd gekozen, blijkt dat in veel gevallen niet nodig. Nicole: "Voorheen kozen we vaak voor zwaar materiaal uit voorzorg: dat voelde veilig voor zowel de cliënt als de zorgprofessional. Maar zwaar materiaal kan tot wel twee liter vocht opnemen en dat is zelden nodig; het veroorzaakt vaak juist klachten en leidt tot onnodig afval."

Door inzicht in de meetgegevens kunnen zorgverleners gerichter toiletmomenten aanbieden en het gebruik van incontinentiemateriaal beter afstemmen op de behoefte van de cliënt. Dat levert volgens Nicole ook praktische voordelen op. "Door data-gestuurd te werken, kunnen we gericht toiletmomenten aanbieden. Dat verlicht de druk: minder bedden verschonen, minder kleding wisselen. Vooral in de nachtdienst merken collega's een duidelijk verschil." Ook voor nieuwe cliënten biedt de technologie volgens Mika uitkomst. "Het levert altijd bruikbare informatie op, ook als je iemand nog niet goed kent. Het is een laagdrempelige tool die zorgprofessionals houvast geeft."

Meer comfort, meer regie

Naast efficiëntere zorg zien de betrokken verpleegkundigen ook duidelijke effecten op het welzijn van cliënten. Volgens Nicole vraagt de overstap naar lichter incontinentiemateriaal soms om extra begeleiding, vooral bij somatische cliënten die gewend zijn aan zwaardere producten. "Dat vraagt om een goed gesprek, geduld, vertrouwen en aandacht voor schaamte. Gelukkig lukt het meestal om de angst weg te nemen."

Mika ziet dat cliënten uiteindelijk profiteren van de verandering. "Het is even wennen en leren vertrouwen op lichtere materialen, maar cliënten krijgen er een stuk waardigheid, menselijkheid en comfort door terug." Volgens haar vermindert ook het aantal huidproblemen doordat minder zwaar materiaal wordt gebruikt. "Dat zorgt soms ook voor huidletsel en dat zien we nu ook afnemen. De huidconditie verbetert."

Ook naasten ervaren de voordelen. Families die thuis de was verzorgen, zien dat er minder kleding vervuild raakt. "Waar het er eerst drie of vier per week waren, zijn het nu één of twee broeken", aldus Mika. Daarmee draagt de datagestuurde aanpak volgens Sensire niet alleen bij aan efficiëntere zorg, maar ook aan meer comfort en waardigheid voor cliënten.

Al in 2020 vertelden Dimphy ’t Sas, implementatiemanager, en Arend de Heus, commercieel manager van Abena, in ons magazine over de ontwikkeling van slim incontinentiemateriaal en wat dat betekent voor de digitiale vaardigheden van zorgverleners voor de implementatie en het gebruik van dergelijke technologie.