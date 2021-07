Ruim 25.000 digitale consulten voor Spreekuur.nl

Het online platform werd in maart 2020 in de regio Eemland (Amersfoort, Barneveld) versneld gelanceerd vanwege de coronacrisis. Een tweede pilot in de regio Rijnmond volgde een maand later. Sinds december 2020 wordt het platform ook in Drenthe gebruikt. In de eerste twee regio’s is Spreekuur.nl inmiddels ook overdag beschikbaar.

Ambitie: in heel Nederland actief

De dienst is nu toegankelijk voor zo’n twee miljoen mensen in de drie zorggebieden. Dat moeten dit jaar drie miljoen mensen worden met de aangekondigde verdubbeling van het aantal regio’s. Inez Teunissen, initiatiefnemer Spreekuur.nl, geeft aan dat het de ambitie is om op termijn in heel Nederland actief te worden.

Via het digitale initiatief van Topicus en DigiDok krijgen patiënten locatie-onafhankelijke en persoonlijke zorg voor vragen over bijvoorbeeld wonden, oogklachten, koorts en huidinfecties. Patiënten bereiden het digitale consult zelf voor door gevalideerde triage en anamnese vragen te doorlopen en door een foto of video toe te voegen.

Digitale afhandeling via Spreekuur.nl

Huisartsen en triagisten krijgen deze informatie overzichtelijk aangeboden en kunnen het consult afhandelen via chat, of desgewenst videobellen. Ook komt er automatisch een samenvatting in het elektronisch patiëntendossier. Bij hoge urgentie krijgt een patiënt het advies om naar een spoedlijn te bellen. Deze manier van werken moet voorkomen dat huisartsenposten- en praktijken veel telefoontjes van mensen moeten verwerken die ook digitaal afgehandeld kunnen worden. De vrijgekomen tijd kan besteed worden aan meer urgente of complexe zaken.

Patiënten gebruiken Spreekuur.nl vooral voor huidklachten, wonden, klachten door vallen, stoten en kneuzingen. De gemiddelde leeftijd van de gebruikers is 33 jaar. Gemiddeld moesten patiënten die het platform gebruiken 16 minuten wachten op een reactie van de huisarts op de huisartsenpost.

Chantal Emaus, medisch directeur van Huisartsen Eemland (waar het platform in maart 2020 werd geïntroduceerd), stelt heel tevreden te zijn over de groei in het aantal digitale consulten. “Met Spreekuur.nl stellen we de patiënt centraal. Het doel is: kortere wachtduur, goede zorg, tevreden patiënten en minder werkdruk voor onze huisartsen en triagisten.”

Kritiek op digitaal platform Quin

Onlangs kwam het NRC met enkele kritische artikelen over een ander digitaal platform voor huisartsen: Quin Dokters. Dit initiatief van Bart Malenstein (oud-bestuurder Bergman Klinieken) omvat behalve een app voor online afspraken en videoconsulten inmiddels ook 10 overgenomen huisartsenpraktijken.

Met name over de praktijken in Amsterdam (6) en Puttershoek (de eerste overgenomen praktijk) zijn patiënten ontevreden. De kritiek betreft vooral de lange tijd die het duurt voordat met patiënten contact wordt opgenomen. Malenstein stelt in het NRC dat er inderdaad problemen zijn als gevolg van een tekort aan beschikbare huisartsen voor de praktijken.

