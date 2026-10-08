Zuyderland wint landelijke titel Beste Leerbedrijf 2026

Zuyderland is uitgeroepen tot Beste Leerbedrijf van Nederland 2026 binnen de sector Entreeopleidingen. De erkenning gaat naar de Leeromgeving Facilitair Bedrijf van Zuyderland (LOFZ), die studenten van mbo-entreeopleidingen begeleidt. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en re-integranten kunnen er werkervaring opdoen. De landelijke nominatie werd eind juli bekendgemaakt door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), op voordracht van Vista College.

Suzanne Tijssen van SBB sprak toen haar waardering uit voor de aanpak van Zuyderland: “De organisatie geeft jonge mensen binnen een veilige leeromgeving de kans kennis te maken met alle facetten van het facilitaire werkveld. Studenten kunnen werkervaring opdoen, talenten ontdekken en groeien in zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en werknemersvaardigheden. Dit is welverdiend!”

Meer dan een stageplek

Volgens Herbert Geradts, afdelingshoofd binnen het Facilitair Bedrijf, is LOFZ meer dan een plek waar studenten stagelopen. Binnen de leeromgeving staat volgens hem de ontwikkeling van zelfvertrouwen en zelfstandigheid centraal. Studenten en andere deelnemers krijgen er begeleiding om stap voor stap werkervaring op te doen, nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en zich verder te ontplooien.

Persoonlijke aandacht en professionele begeleiding

Volgens teamleider Luciano Pelzer werkt LOFZ samen met opleidingsinstituten, gemeentelijke organisaties in Zuid- en Midden-Limburg, instellingen voor gehandicaptenzorg, de eigen ggz-instelling en andere organisaties. Daardoor is er een breed aanbod aan stageplaatsen, dat verder reikt dan het Facilitair Bedrijf. De begeleiding wordt verzorgd door opleiders binnen Zuyderland.

Volgens Pelzer kunnen Zuyderland, scholen en andere betrokken organisaties daarmee deelnemers een stage op maat bieden. Die stages leiden volgens hem in veel gevallen tot een betaalde baan of een vervolgstudie. De afdelingen en collega’s binnen Zuyderland spelen daarbij een belangrijke rol door deelnemers de mogelijkheid te geven werkervaring op te doen.

Zorgstart

Met de winst binnen de sector Entreeopleidingen behoort Zuyderland tot de negen sectorwinnaars van Nederland. Tijdens het evenement ‘De kracht van praktijkleren - waar talent groeit’ op 16 november maakt Zuyderland kans op de landelijke titel Beste Leerbedrijf van Nederland 2026.

De aanpak van Zuyderland sluit aan bij bredere initiatieven om mensen in Limburg via opleiding en begeleiding naar werk in de zorg te begeleiden. Zo werkt Zuyderland binnen ZorgStart samen met andere zorgorganisaties aan trajecten voor werkzoekenden die de stap naar de zorg willen maken.