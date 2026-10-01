Ikazia en Laurens intensiveren samenwerking zorg in Rotterdam-Zuid

Het Ikazia Ziekenhuis en zorgorganisatie Laurens gaan intensiever samenwerken aan de zorg en ondersteuning in Rotterdam-Zuid. De organisaties hebben daarvoor een intentieovereenkomst getekend. Ze willen onder meer zorg, revalidatie en ondersteuning beter op elkaar laten aansluiten en gezamenlijk investeren in opleidingen ontwikkeling van zorgprofessionals. Ook huisartsen, gemeenten en organisaties uit het sociaal domein worden de komende periode bij de samenwerking betrokken, met als doel de zorg toegankelijk en samenhangend te houden.

Ikazia en Laurens werken al met elkaar samen. Zo ligt de locatie Intermezzo Zuid van Laurens direct naast het Ikazia Ziekenhuis. Met de intentieovereenkomst willende organisaties die samenwerking uitbreiden naar een strategisch partnerschap. Aanleiding daarvoor zijn onder meer de groeiende zorgvraag, gezondheidsachterstanden en personeelstekorten in Rotterdam-Zuid. Door zorg, revalidatie en ondersteuning beter op elkaar af te stemmen, willen de organisaties inwoners langer en beter ondersteunen in hun eigen leefomgeving.

Gezond naar morgen

De samenwerking tussen Ikazia en Laurens staat niet op zichzelf. In de regio Rotterdam wordt al langer gewerkt aan een andere inrichting van zorg en ondersteuning, waarbij zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en zorgverzekeraars meer over de grenzen van hun eigen domein heen samenwerken. Zo schreven we in september vorig jaar over Zilveren Kruis en Coöperatie VGZ die tot een akkoord kwamen over het transformatieplan voor Regionaal Integraal Capaciteitsmanagement(R-ICM).

Het samenwerkingsverband Gezond naar Morgen wil daarmee de juiste zorg op de juiste plek en op het juiste moment organiseren voor inwoners van Rotterdam, Capelle en Krimpen. De aanpak richt zich op verschillende zorgsectoren en maakt gebruik van een datagedreven, domeinoverstijgende organisatie.

Ook aandacht voor zorgprofessionals

De samenwerking richt zich niet alleen op patiënten en cliënten. Ikazia en Laurens willen ook gezamenlijk werken aan opleiding, talentontwikkeling en professionele mobiliteit. Zorgprofessionals zouden daardoor makkelijker kennis en ervaring tussen beide organisaties kunnen uitwisselen. De organisaties zeggen daarmee ook te willen bijdragen aan werkplezier en behoud van medewerkers in de regio.

De komende periode onderzoeken Laurens en Ikazia hoe andere partijen bij de samenwerking kunnen worden betrokken. Daarbij noemen de organisaties onder meer huisartsen, gemeenten en partners uit het sociaal domein. Het strategisch partnerschap wordt geen exclusieve samenwerking. Beide organisaties blijven samenwerken met andere zorg- en welzijnspartners in Rotterdam-Zuid.

Brede gezondheidsorganisatie

De samenwerking met Laurens past in de bredere koers die Ikazia eerder inzette, waarover wij begin vorig jaar schreven. Het ziekenhuis wil zich ontwikkelen van een traditionele ziekenhuisorganisatie naar een bredere gezondheidsorganisatie, waarbij samenwerking met de eerste lijn, wijkpartners en het sociaal domein een grotere rol krijgt. Juist in Rotterdam-Zuid ziet Ikazia een groei van complexe zorgvragen, terwijl de zorg tegelijkertijd kampt met een tekort aan medewerkers